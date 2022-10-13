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Политолог Ярошенко о непризнании ООН референдумов РФ: Пусть голосуют как хотят

Мир

Политолог Алексей Ярошенко уверен, что голосование ООН против референдумов РФ ничего не меняет.

Политолог Ярошенко о непризнании ООН референдумов РФ: Пусть голосуют как хотят

Ярошенко обратил внимание на то, что Индия и Китай воздержались от голосования. Эти страны он назвал центрами силы и влияния. Небольшие государства он охарактеризовал, как страны-конформисты, которые всегда выбирают сторону сильного.

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов отметил, что мир увидел, что Россия, Индия и Китай не стоят друг к другу в оппозиции.

Ранее сообщалось, что 79 депутатов ПАСЕ проголосовали за признание РФ террористическим режимом.

Он подчеркнул, что те страны, которые позволили себе поддержать Россию, давно разорвали отношения с Западом, а КНР и Индия не делали этого.

"Вне зависимости от Генассамблеи ООН в Конституции РФ давно уже нет нормы, что международное право выше внутрироссийского, поэтому пусть голосуют как хотят", — цитирует слова Ярошенко Телеканал "360".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
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