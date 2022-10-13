Кедми заявил о боязни НАТО вступать в открытое противостояние с РФ

Военный эксперт Яков Кедми заявил, что Североатлантический альянс боится вступать в прямой конфликт с Россией.

"Чем больше кричит НАТО, тем больше оно пытается прикрыть свое бессилие и страх быть напрямую втянутыми в конфликт", — цитирует эксперта издание Политика сегодня.

Кедми назвал неэффективными норвежскую и немецкую системы противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-Т, которые альянс намерен передать Киеву.