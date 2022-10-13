Военный эксперт Яков Кедми заявил, что Североатлантический альянс боится вступать в прямой конфликт с Россией.
"Чем больше кричит НАТО, тем больше оно пытается прикрыть свое бессилие и страх быть напрямую втянутыми в конфликт", — цитирует эксперта издание Политика сегодня.
Кедми назвал неэффективными норвежскую и немецкую системы противовоздушной обороны NASAMS и IRIS-Т, которые альянс намерен передать Киеву.
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