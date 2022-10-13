Захарова назвала киевские власти "клубком змей, которые сами себя сжирают"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского, пытающегося убедить западную аудиторию, что Россия занимается уничтожением своей собственной инфраструктуры.

Захарова напомнила, что Зеленский в эфире немецкого телевидения сообщил, что Россия якобы сама совершила подрыв "Северных потоков" и готова "взорвать у себя что-то ещё", чтобы иметь повод ударить по газотранспортной системе Украины.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что в то же самое время украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "в приватном общении" с российскими пранкерами признался, что именно Киев совершил теракты в Крыму и Белгороде.

"Клубок змей, которые сами себя сжирают", — вынесла вердикт киевскому руководству Захарова в своём Telegram-канале.