Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского, пытающегося убедить западную аудиторию, что Россия занимается уничтожением своей собственной инфраструктуры.
Захарова напомнила, что Зеленский в эфире немецкого телевидения сообщил, что Россия якобы сама совершила подрыв "Северных потоков" и готова "взорвать у себя что-то ещё", чтобы иметь повод ударить по газотранспортной системе Украины.
Представитель МИД РФ обратила внимание, что в то же самое время украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "в приватном общении" с российскими пранкерами признался, что именно Киев совершил теракты в Крыму и Белгороде.
"Клубок змей, которые сами себя сжирают", — вынесла вердикт киевскому руководству Захарова в своём Telegram-канале.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.