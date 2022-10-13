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Глава Минобороны Дании: снаряды мешают расследованию на "Северных потоках"

Мир

Оставшиеся на дне Балтийского моря снаряды со времён Второй мировой войны мешают проведению расследования подрывов на газопроводах "Северный поток". Об этом сообщил датский министр обороны Мортен Бёдсков.

"Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что это не так просто", — цитирует Бёдскова, выступившего перед журналистами в Брюсселе, агентство Франс Пресс.

При этом глава Минобороны отметил, что несмотря на сложности, расследование диверсий на газопроводах идёт по плану.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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