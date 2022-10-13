Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Киеву со стороны альянса должна увеличиваться. Также он признал, что поражение Украины будет являться поражением военно-политического блока.
Эксперты китайского издания прокомментировали высказывания генсека и отметили, что Столтенберг рассматривает непосредственное участие альянса в конфликте.
"Ясно, что НАТО не готово к прямому столкновению с Россией. Как же тогда выиграть? Эксплуатируя Украину, конечно", — заявили в Global Times.
По мнению китайских обозревателей, слова Столтенберга были адресованы руководству киевского режима, чтобы мотивировать его на более активные действия. Таким образом, альянс не помогает Украине, а ведёт её к самоуничтожению, считают аналитики.
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