GT: НАТО толкает Украину к продолжению самоубийственного конфликта с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Киеву со стороны альянса должна увеличиваться. Также он признал, что поражение Украины будет являться поражением военно-политического блока.

Эксперты китайского издания прокомментировали высказывания генсека и отметили, что Столтенберг рассматривает непосредственное участие альянса в конфликте.

"Ясно, что НАТО не готово к прямому столкновению с Россией. Как же тогда выиграть? Эксплуатируя Украину, конечно", — заявили в Global Times.

По мнению китайских обозревателей, слова Столтенберга были адресованы руководству киевского режима, чтобы мотивировать его на более активные действия. Таким образом, альянс не помогает Украине, а ведёт её к самоуничтожению, считают аналитики.