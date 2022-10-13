Эксперт Сивков заявил о неизбежности войны России и НАТО

Если страны Североатлантического альянса направят на Украину ракеты большой дальности, то Киев попытается атаковать ими российскую территорию. В таком случае Москва объявит НАТО участником конфликта и нанесёт ответные удары. Об этом заявил военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, прямое столкновение Запада и России неизбежно, поскольку мир уже стоит на пороге Третьей мировой войны.

"Вопрос только упирается в то, насколько это быстро произойдёт", — сказал Сивков в беседе с НСН.

Эксперт подчеркнул, что Украина никогда не станет членом военно-политического блока, однако в США уже говорят о том, что вероятность вмешательства западных стран в конфликт довольно высокая.

"Мы фактически имеем уже сейчас историю столкновения с армией НАТО", — резюмировал Сивков.