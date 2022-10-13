Зеленский назвал окружение Путина щенками: "Почему одного человека боится мир?"

Владимир Зеленский упрекнул в трусости 200 стран мира, которые спасовали перед одним человеком — Владимиром Путиным.

Зеленский дал эмоциональное интервью немецкому изданию ZDFheute Nachrichten. В нём он заявил, что Россия собственноручно взорвала "Северный поток".

"Дальше Россия нанесет удар по собственной газотранспортной системе, обвинит в этом Украину, а потом поставит Европу перед необходимостью запустить "Северный поток-2”", — обрисовал предполагаемый план российского руководства президент Украины.

Зеленский пренебрежительно отозвался о соратниках Владимира Путина.

"Окружение Путина — щенки. Каждый из них выпьет 50 грамм и кричит: "Завтра мы применим ядерное оружие”". Переговоры с Путиным невозможны, пока он угрожает людям ядерным оружием. Страдать из-за этого будут в том числе сами россияне", — сказал украинский лидер.

Глава Украины недоумевает, как одному Путину удаётся держать в страхе весь мир.

"Почему одного человека боится мир? 200 стран сидят на Генассамблеи ООН и думают как подойти к одному человеку? Он всего лишь человек", — выразил своё мнение Зеленский.

Ранее на сайте Зеленского опубликовали петицию о возвращении ядерного статуса Украине.