Захарова о словах Кулебы: Киев прямо признался в терроризме

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что своими словами о взрывах в Крыму и Белгороде глава украинского МИД Дмитрий Кулеба прямо и чистосердечно признался в терроризме Киева.

Захарова напомнила, что ещё буквально "вчера" Зеленский отрицал всякую причастность киевских властей к терактам на территории РФ, а сегодня глава украинского МИД заверил всех в обратном.

"Молодец. Только вчера Зеленский клялся в интервью ВВС, что ничего такого, а его заявления про превентивные удары — это о санкциях. И тут выходит его главный дипломат от слова портфель и признается в терроризме. Так ещё как — "это мы". Не силовики или отдельные диверсанты. А государство, режим", — написала Захарова в своём канале в Telegram, комментируя слова Кулебы.

Ранее российские пранкеры Вован и Лексус побеседовали с Кулебой, притворившись американским чиновником, и в этом разговоре украинский министр прямо сказал, что взрывы в Крыму и Белгороде — дело рук Киева.