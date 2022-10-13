Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Эстония передаст Киеву новый пакет военной помощи
Подполковник ВСУ Толоков взят в плен ВС РФ на Лиманском направлении
В "Школе современной пьесы" Дурочка полюбила зэка
Стремоусов опроверг информацию об эвакуации в Херсонской области
Песков: Турция позитивно восприняла идею создания газового хаба
Монтян: Путин "потроллил" ЕС, предложив поставки по "Северному потоку-2"
БПЛА "Ланцет" ВС РФ одним ударом уничтожил автомобиль ВСУ
В Госдуме оценили предложение Совфеда направить заключённых в зону СВО
Захарова о словах Кулебы: Киев прямо признался в терроризме

Арестович об украинцах: "Несчастный замученный народ, который все подавляли"

Мир

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил Россию в уничтожении украинской творческой интеллигенции.

Арестович об украинцах: "Несчастный замученный народ, который все подавляли"

Украинский военный аналитик рассказал об угнетении Украины со стороны России.

"Четыреста лет мы жили под архетипом жертвы. Несчастный замученный народ, который все подавляли. Мастерски описан в произведениях Кобзаря", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского отметил, что Россия принижала жителей Украины. 

"В советский период украинцы иллюстрировались как веселые крестьяне, которые пьют водку и едят сало", — объяснил Зеленский.

Военный обозреватель уверен, что именно на Майдане украинцы объединились и "проявили другую самоидентификацию".

"Это очень напугало Россию и, честно говоря, Запад… 24-го февраля мы проснулись еще не понимая куда приведёт наше сопротивление. У нас был выбор: бороться или погибнуть и потерять и саму возможность называться украинцами. Наверняка у Бога на нас свои планы. Мы перестали быть жертвами. Украина изменит мир. И начали мы с себя", — гласит пост Арестовича.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Киев получит от Запада ракетные комплексы разной дальности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Ольга Лебедева Война Запада "до последнего украинца" привела к опосредованным "ответкам" Ольга Лебедева Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова "Любить" Украину для США оказалось выгоднее, чем дружить с нефтяными королями Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Последние материалы
МО РФ: российская авиация сбила украинские самолёты МиГ-29 и Су-27
КГБ Белоруссии: Запад пытается открыть "второй фронт"
МО России: при попытке форсировать реку Жеребец ВСУ потеряли около 60 человек
Привидения в английских пабах: реальные страшилки или рекламный трюк
Игра "World of Tanks" сменила название на "Мир танков"
Подоляка объяснил крушение МиГ-29 ВСУ неопытностью пилота и проблемами с ПВО
МО России: ВСУ потеряли свыше 110 солдат на Николаево-криворожском направлении
Генерал Милли предложил создать комплексную систему ПВО для защиты Украины
Гурулёв: бить по Раде - эффектно, но не эффективно, есть более важная цель
Сладков: мы стремительно выбираемся из ямы, которую сами себе выкопали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected].ru

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников