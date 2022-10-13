Арестович об украинцах: "Несчастный замученный народ, который все подавляли"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил Россию в уничтожении украинской творческой интеллигенции.

Украинский военный аналитик рассказал об угнетении Украины со стороны России.

"Четыреста лет мы жили под архетипом жертвы. Несчастный замученный народ, который все подавляли. Мастерски описан в произведениях Кобзаря", — написал Арестович в своём микроблоге.

Помощник Зеленского отметил, что Россия принижала жителей Украины.

"В советский период украинцы иллюстрировались как веселые крестьяне, которые пьют водку и едят сало", — объяснил Зеленский.

Военный обозреватель уверен, что именно на Майдане украинцы объединились и "проявили другую самоидентификацию".

"Это очень напугало Россию и, честно говоря, Запад… 24-го февраля мы проснулись еще не понимая куда приведёт наше сопротивление. У нас был выбор: бороться или погибнуть и потерять и саму возможность называться украинцами. Наверняка у Бога на нас свои планы. Мы перестали быть жертвами. Украина изменит мир. И начали мы с себя", — гласит пост Арестовича.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Киев получит от Запада ракетные комплексы разной дальности.