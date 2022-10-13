Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли считает, что страны коллективного Запада способны защитить территорию Незалежной от ракетных ударов со стороны России.
По его мнению, проблема может быть решена с помощью создания всеобъемлющей системы противовоздушной и противоракетной обороны.
"Все государства, присутствовавшие сегодня на конференции, должны внести свой вклад и помочь Украине восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны", — цитирует слова генерала CNN.
Милли подчеркнул, что США не смогут предоставить Украине защиту самостоятельно.
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