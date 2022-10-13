Генерал Милли предложил создать комплексную систему ПВО для защиты Украины

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли считает, что страны коллективного Запада способны защитить территорию Незалежной от ракетных ударов со стороны России.

По его мнению, проблема может быть решена с помощью создания всеобъемлющей системы противовоздушной и противоракетной обороны.

"Все государства, присутствовавшие сегодня на конференции, должны внести свой вклад и помочь Украине восстановить и поддерживать интегрированную систему противовоздушной и противоракетной обороны", — цитирует слова генерала CNN.

Милли подчеркнул, что США не смогут предоставить Украине защиту самостоятельно.