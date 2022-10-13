Боррель назвал джунглями окружающий Европу мир

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европа — это "сад", а окружающий её мир — "джунгли".

"Европа — это сад, мы создали этот сад… Всё работает, это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности… Остальной мир — это не совсем сад. Большая часть остального мира — это джунгли. А джунгли могут вторгнуться в сад", — заявил Боррель.

Он назвал европейцев "привилегироваными людьми" и призвал их "беречь свой сад" и делать всё для того, чтобы "сад вышел в джунгли". По мнению дипломата, Европа должна делиться своими достижениями с "джунглями".