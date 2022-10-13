Боррель о резолюции ООН: слишком много воздержавшихся

Главу европейской дипломатии Жозепа Борреля не устроили результаты голосования по антироссийской резолюции, принятой накануне на Генассамблее ООН.

За резолюцию, не признающую результаты референдумов, прошедших в сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, проголосовали представители 143 стран. Против проголосовали пять стран — РФ, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Воздержались от голосования 35 стран.

"Евросоюз обеспокоен тем, что слишком много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции на ГА ООН. ЕС продолжит дипломатическую работу по разъяснению своей позиции", — заявил Жозеп Боррель.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал это голосование "демократией под дулом пистолета". По его словам, накануне голосования представители делегаций многих стран, проголосовавших за принятие этой резолюции, признавались, что им "выкрутили руки".