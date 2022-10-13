Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Путин проинформировал Эрдогана о попытке взрыва "Турецкого потока" Киевом
Резников подписал с Минобороны Франции соглашение по поставкам оружия
Кедми заявил, что Запад поставил всё на Украину и провалился – Россия выиграла
Маск отказал Украине в расширении работы Starlink из-за эскалации конфликта
В Запорожье раздаются взрывы, звучит воздушая тревога
Экс-советник ЦРУ: у Москвы есть ещё один козырь, который она придерживает
Сатановский раскрыл неприятные для РФ факты о том, что РК помогает Украине
В США назвали глупой идею Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной
Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области

Боррель о резолюции ООН: слишком много воздержавшихся

Мир

Главу европейской дипломатии Жозепа Борреля не устроили результаты голосования по антироссийской резолюции, принятой накануне на Генассамблее ООН.

Боррель о резолюции ООН: слишком много воздержавшихся

За резолюцию, не признающую результаты референдумов, прошедших в сентябре в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, проголосовали представители 143 стран. Против проголосовали пять стран — РФ, Белоруссия, Северная Корея, Сирия и Никарагуа. Воздержались от голосования 35 стран.

"Евросоюз обеспокоен тем, что слишком много стран воздержались голосовать по антироссийской резолюции на ГА ООН. ЕС продолжит дипломатическую работу по разъяснению своей позиции", — заявил Жозеп Боррель.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал это голосование "демократией под дулом пистолета". По его словам, накануне голосования представители делегаций многих стран, проголосовавших за принятие этой резолюции, признавались, что им "выкрутили руки".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области

Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Иранский дрон-камикадзе "Герань-2" ВС РФ заставил упасть МиГ-29 ВВС ВСУ
Силовые структуры
Генерал Гурулёв о сроках СВО: за два месяца РФ может закрыть тему Украины
Ольга Лебедева Война Запада "до последнего украинца" привела к опосредованным "ответкам" Ольга Лебедева Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова "Любить" Украину для США оказалось выгоднее, чем дружить с нефтяными королями Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Последние материалы
Резников подписал с Минобороны Франции соглашение по поставкам оружия
Кедми заявил, что Запад поставил всё на Украину и провалился – Россия выиграла
Маск отказал Украине в расширении работы Starlink из-за эскалации конфликта
В Запорожье раздаются взрывы, звучит воздушая тревога
Экс-советник ЦРУ: у Москвы есть ещё один козырь, который она придерживает
Сатановский раскрыл неприятные для РФ факты о том, что РК помогает Украине
В США назвали глупой идею Зеленского ввести бесполетную зону над Украиной
Гладков: ВСУ обстреляли село Красное в Белгородской области
Юрист Лабин: резолюция ООН не позволяет Западу подрывать суверенитет России
Гладков: неразорвавшаяся часть снаряда упала на территорию школы в Белгороде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников