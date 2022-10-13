Решения Генеральной ассамблеи ООН, которые оформляются в виде резолюции, имеют декларативный и рекомендательный характер. Об этом заявил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин, комментируя в интервью Pravda.Ru принятие соответствующего документа.
Он напомнил, что 143 государства поддержали резолюцию, осуждающую проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Это ни в коем случае не позволяет ни ООН, ни голосовавшим странам предпринимать какие-либо действия, направленные на вмешательство во внутренние дела России и подрывающие суверенитет страны. Никакой юридической силы для таких шагов нет. Возможно, пройдёт время и в более спокойной обстановке будет принята другая резолюция. Не секрет, что многие государства испугались выражать собственную точку зрения и решили присоединиться к требованию гегемона", — отметил юрист.
По его словам, антироссийская резолюция ООН была утверждена в рамках гибридной войны, которую ведёт Запад. Как пояснил специалист, международные отношения стали восприниматься как "отдельный юридический фронт".
Он призвал усилить международно-правовую доктрину РФ, чтобы дать свою интерпретацию происходящим событиям с необходимыми аргументами.
Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, в которой сообщается об отказе признавать вхождение новых территорий в состав РФ. Против этого документа выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Сирия и Никарагуа.
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