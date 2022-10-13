Кедми заявил, что Запад поставил всё на Украину и провалился – Россия выиграла

Страны коллективного Запада полностью оторвались от реальности, поскольку были уверены, что руководство киевского режима одержит победу в конфликте с Россией. США, Европа и Британия пошли на риск, пытаясь удержать российскую армию на Украине. Однако сейчас риторика Запада изменилась. Об этом заявил военный эксперт Яков Кедми.

"Уже никто не говорит, что Украина побеждает, что она должна победить. Тон совершенно другой: "Не дать Украине проиграть, потому что это наш проигрыш, мы проигрываем", — сказал эксперт.

Кедми сравнил западные страны с любителями азартных игр, так как США и Европа не могут остановиться и продолжают поставлять на Украину оружие и деньги.

"Сегодня совершенно ясно: Россия уже выиграла. Если зафиксировать ситуацию на сегодняшний день, уже понятно: территории, которые отошли к РФ, они никогда не вернут", — заявил эксперт в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".