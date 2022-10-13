В МИД России выразили демарш немецким, датским и шведским дипломатам. Причиной послужил недопуск к расследованию аварий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
"Странам либо есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей терактов", — написали на официальном сайте ведомства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.