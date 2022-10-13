РФ заподозрила Запад в укрывательстве исполнителей теракта на "Северных потоках"

В МИД России выразили демарш немецким, датским и шведским дипломатам. Причиной послужил недопуск к расследованию аварий на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

"Странам либо есть что скрывать, либо они покрывают исполнителей терактов", — написали на официальном сайте ведомства.