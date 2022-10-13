Норвежские правоохранители заявили о "непонятной ситуации" на газовом заводе Ormen Lange в Эукре. Известно, что это предприятие позволят отправлять голубое топливо в Британию.
"Муниципалитет создал аварийный штаб", — отметили полицейские, слова которых приводит NRK.
Пока местные журналисты и чиновники не сообщали подробности инцидента. Как напомнили в издании, Ormen Lange является вторым крупнейшим газовым месторождением в Норвегии.
Ранее сербский вице-премьер Зорана Михайлович сказала, что в мире идёт мировая энергетическая война.
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