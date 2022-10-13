Колашески заявил об "исторических" возможностях НАТО после начала СВО

Начало специальной военной операции (СВО) российской армии на Украине открыло для членов Североатлантического альянса ряд возможностей, которые раньше были недоступны. Об этом заявил американский генерал-лейтенант Джон С. Колашески.

По его словам, сейчас европейские страны готовы тратить колоссальные суммы, чтобы модернизировать свой военный потенциал. Колашески считает, что это "историческая возможность" для НАТО. Более того, ряды альянса могут пополниться новыми членами, среди которых Швеция и Финляндия. Он не исключает, что в будущем военно-политический блок продолжит своё расширение на восток.

"В США довольны ростом военных расходов, поскольку теперь Европа будет закупать большое количество оружия. Американскую оборонную промышленность в этом смысле ждут "золотые времена", — цитирует мнение генерала "Военное обозрение".