Читатели Die Welt* раскритиковали план США выделить ещё больше денег на Украину

Читатели немецкого издания Die Welt* возмущены требованием Вашингтона к европейским странам выделить больше денег для оказания поддержки Киеву. Один из комментаторов заявил, что Германия платит стране, с которой не имеет ничего общего.

"Мне кажется, что становится всё более неправильным, как мы позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — отметил другой пользователь Сети.

Немцы напомнили, что президент Украины сам является олигархом и необходимо сначала израсходовать его денежные средства, а уже потом просить у Европы.

"Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину!" — заявил юзер под ником Dirk D.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.