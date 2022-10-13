Читатели немецкого издания Die Welt* возмущены требованием Вашингтона к европейским странам выделить больше денег для оказания поддержки Киеву. Один из комментаторов заявил, что Германия платит стране, с которой не имеет ничего общего.
"Мне кажется, что становится всё более неправильным, как мы позволяем США и Зеленскому здесь нами управлять", — отметил другой пользователь Сети.
Немцы напомнили, что президент Украины сам является олигархом и необходимо сначала израсходовать его денежные средства, а уже потом просить у Европы.
"Я не хочу, чтобы мои налоги шли на Украину!" — заявил юзер под ником Dirk D.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.