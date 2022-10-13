Экс-мэр Якутска Авксентьева подсказала СБУ адрес своей работы: напротив Кремля

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск бывшего мэра Якутска Сардану Авксентьеву. Однако депутат Госдумы решила упростить задачу киевскому руководству и уточнила адрес своей работы.

"Найти меня несложно, пишите адрес: Охотный ряд, дом 1, напротив Кремля. Заодно обнаружите и остальных разыскиваемых думцев, мы, собственно, все там работаем", — написала Авксентьева в своём Telegram-канале.