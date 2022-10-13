Вашингтон "выкручивает руки" другим государствам, заставляя их голосовать против Москвы на специальной сессии Генассамблеи ООН. Такое мнение выразил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.
По его словам, даже под давлением США некоторые страны не поддержали антироссийскую резолюцию. Он также напомнил, что представители отдельных государств воздержались от участия в голосовании.
"Голосование на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН — демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам", — убеждён дипломат.
Ранее в ООН приняли резолюцию, осуждающую РФ за референдумы на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский назвал проведённое в среду голосование "демократией под дулом пистолета". Кроме того, он не исключил сговор Запада с председателем Генассамблеи ООН.
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