Мирошник: США выкручивают руки странам, вынуждая их голосовать против РФ в ООН

Вашингтон "выкручивает руки" другим государствам, заставляя их голосовать против Москвы на специальной сессии Генассамблеи ООН. Такое мнение выразил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

По его словам, даже под давлением США некоторые страны не поддержали антироссийскую резолюцию. Он также напомнил, что представители отдельных государств воздержались от участия в голосовании.

"Голосование на спецсессии Генеральной ассамблеи ООН — демонстрация возможностей США давить и выкручивать руки развивающимся странам", — убеждён дипломат.

Ранее в ООН приняли резолюцию, осуждающую РФ за референдумы на территории ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Первый заместитель постпреда России при организации Дмитрий Полянский назвал проведённое в среду голосование "демократией под дулом пистолета". Кроме того, он не исключил сговор Запада с председателем Генассамблеи ООН.