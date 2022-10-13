Практика стран коллективного Запада осуществлять перевороты в других государствах и вводить санкции в отношении своих соперников несёт риски Третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несёт в себе риски разжигания Третьей мировой войны", — подчеркнул он в ходе саммита.
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