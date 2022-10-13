Лукашенко заявил, что политика Запада несёт риски Третьей мировой войны

Практика стран коллективного Запада осуществлять перевороты в других государствах и вводить санкции в отношении своих соперников несёт риски Третьей мировой войны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Наш ответ должен быть однозначным: это недопустимо и несёт в себе риски разжигания Третьей мировой войны", — подчеркнул он в ходе саммита.