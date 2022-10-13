Пентагон: Запад не может быстро передать Украине средства ПВО из-за их нехватки

В Пентагоне намекнули, что Запад не сможет быстро направить на Украину средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за их нехватки.

"Конечно, это не вопрос отсутствия воли", — цитирует слова главы ведомства Ллойда Остина РИА Новости.

Американский высокопоставленный источник подтвердил телеканалу Sky, что нехватка систем ПВО является ключевым фактором, который ограничивает способность союзников реагировать на потребности Украины.