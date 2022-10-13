В Пентагоне намекнули, что Запад не сможет быстро направить на Украину средства противовоздушной обороны (ПВО) из-за их нехватки.
"Конечно, это не вопрос отсутствия воли", — цитирует слова главы ведомства Ллойда Остина РИА Новости.
Американский высокопоставленный источник подтвердил телеканалу Sky, что нехватка систем ПВО является ключевым фактором, который ограничивает способность союзников реагировать на потребности Украины.
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Дроны-камикадзе нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Киевской области. Об этом заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.