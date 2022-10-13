Лукашенко: "миротворцы" Запада подливают масла в огонь, деэскалация им не нужна

Страны коллективного Запада активно предлагают услуги "миротворцев". Однако на самом деле они подливают масла в огонь. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его мнению ни США, ни Европа не заинтересованы в деэскалации конфликтов.

"Их цель — всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам", — подчеркнул Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.