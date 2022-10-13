Страны коллективного Запада активно предлагают услуги "миротворцев". Однако на самом деле они подливают масла в огонь. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По его мнению ни США, ни Европа не заинтересованы в деэскалации конфликтов.
"Их цель — всех рассорить, разделить, получить неконтролируемый доступ к рынкам и ресурсам", — подчеркнул Лукашенко на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
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