Песков: Евросоюзу предстоит осознать ущерб от вывода из строя "Северных потоков"

Европейские страны ещё не осознали, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанёс вывод из строя газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам ещё это предстоит понять", — сказал он в эфире Первого канала.