Европейские страны ещё не осознали, какой ущерб потенциалу энергобезопасности нанёс вывод из строя газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам ещё это предстоит понять", — сказал он в эфире Первого канала.
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