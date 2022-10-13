Politico: НАТО хочет восстановить военную промышленность Украины за 10 лет

Североатлантический альянс готовит план по восстановлению военной промышленности Украины, пострадавшей в результате боевых действий.

Одновременно с этим украинская армия будет полностью переводиться на стандарты НАТО, приводит слова высокопоставленного представителя альянса издание Politico.

"Речь идет о переходе от советского оборудования к совместимому с НАТО западному оборудованию", — пояснил он журналистам.

Сообщается, что представители Киева и западного военного блока начнут обсуждать подробности плана уже на следующей неделе.