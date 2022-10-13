Североатлантический альянс готовит план по восстановлению военной промышленности Украины, пострадавшей в результате боевых действий.
Одновременно с этим украинская армия будет полностью переводиться на стандарты НАТО, приводит слова высокопоставленного представителя альянса издание Politico.
"Речь идет о переходе от советского оборудования к совместимому с НАТО западному оборудованию", — пояснил он журналистам.
Сообщается, что представители Киева и западного военного блока начнут обсуждать подробности плана уже на следующей неделе.
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