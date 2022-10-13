Мешков: РФ следит за недружественными шагами Франции по поставкам оружия Киеву

Москва расценивает передачу французских вооружений киевскому режиму в качестве недружественного шага. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что Франция лишь затягивает конфликт на Украине, поставляя военную технику Киеву. Это также приводит к жертвам среди гражданского населения, пояснил дипломат.

Мешков добавил, что РФ категорически против продолжения поставок западного оружия украинской армии.

"Мы очень внимательно следим за этими недружественными шагами", — указал посол.

Ранее советник руководителя Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж организовал специализированное обучение для представителей Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом он подчеркнул: французский лидер Эммануэль Макрон стремится сохранить "уравновешенную позицию" в ходе конфликта, поэтому не собирается разглашать подробности о программе подготовки украинских военных.