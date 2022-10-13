Все организаторы и исполнители терактов, направленных против РФ, должны быть найдены. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что ни одно государство в мире не ведёт переговоры с террористами.
"Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет ещё более жёстким", — указал политик.
Кроме того, Володин добавил, что Вооружённые силы РФ нанесли удары по 70 энергетическим объектам Украины. По его словам, эта страна уже потеряла половину генерирующих мощностей.
Ранее представители ФСБ РФ сообщили, что подрыв Крымского моста организовали сотрудники главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и руководитель ведомства Кирилл Буданов. По этому уголовному делу также задержаны пять граждан России.
В Киеве пока отказываются комментировать результаты расследования об инциденте на полуострове.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.