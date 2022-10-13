Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор"* похитил пророссийскую чиновницу в Запорожье

Участники украинской националистической организации "Правый сектор"* участвовали в похищении Екатерины Уманец, возглавлявшей администрацию поселка Кирилловка Запорожской области.

Такой информацией поделился агент Службы безопасности Украины Павел Кишинец, которого задержали российские силовики.

"Я не видел, били ли её или нет, но видел её состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал он в беседе с журналистом РИА Новости.

По словам задержанного, женщину подозревали в пророссийских настроениях и организации митингов в Запорожской области.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.