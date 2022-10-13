Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Sony и Honda объединятся для производства электромобилей
Президент США Байден по ошибке заявил о смерти старшего сына в Ираке
Amnesty International: в Латвии применялись пытки к белорусским мигрантам
Эксперт о террористических методах ВСУ: ставят крестики на домах активистов
Крашенинников: нормы УК и КоАП могут смягчить после окончания военной операции
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Истребитель ВВС Украины разбился под Винницей
Fox News: Байден долгое время врал избирателям в США о своем прошлом
Власти Киевской области сообщили о массированном ракетном ударе ВКС РФ

Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор"* похитил пророссийскую чиновницу в Запорожье

Мир

Участники украинской националистической организации "Правый сектор"* участвовали в похищении Екатерины Уманец, возглавлявшей администрацию поселка Кирилловка Запорожской области.

Такой информацией поделился агент Службы безопасности Украины Павел Кишинец, которого задержали российские силовики.

"Я не видел, били ли её или нет, но видел её состояние и пакет рядом. Скорее всего, да", — рассказал он в беседе с журналистом РИА Новости.

По словам задержанного, женщину подозревали в пророссийских настроениях и организации митингов в Запорожской области.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе

Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.

Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Силовые структуры
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова Дилемма гегемона: дружить с королями или "любить" Украину Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Силовые структуры
Сивков заявил, что ВС РФ нужно начать второй этап после ударов по Украине
Подготовку в Британии закончили 10 тыс. боевиков ВСУ, они возвращаются на фронт
Силовые структуры
Подготовку в Британии закончили 10 тыс. боевиков ВСУ, они возвращаются на фронт
Последние материалы
Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор"* похитил пророссийскую чиновницу в Запорожье
Президент США Байден по ошибке заявил о смерти старшего сына в Ираке
Amnesty International: в Латвии применялись пытки к белорусским мигрантам
Эксперт о террористических методах ВСУ: ставят крестики на домах активистов
Крашенинников: нормы УК и КоАП могут смягчить после окончания военной операции
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Истребитель ВВС Украины разбился под Винницей
Fox News: Байден долгое время врал избирателям в США о своем прошлом
Власти Киевской области сообщили о массированном ракетном ударе ВКС РФ
Federalist: инцидент со звездой из США на Украине может привести к ядерной войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников