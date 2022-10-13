Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор"* похитил пророссийскую чиновницу в Запорожье
Президент США Байден по ошибке заявил о смерти старшего сына в Ираке
Эксперт о террористических методах ВСУ: ставят крестики на домах активистов
Крашенинников: нормы УК и КоАП могут смягчить после окончания военной операции
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Истребитель ВВС Украины разбился под Винницей
Fox News: Байден долгое время врал избирателям в США о своем прошлом
Власти Киевской области сообщили о массированном ракетном ударе ВКС РФ
Federalist: инцидент со звездой из США на Украине может привести к ядерной войне

Amnesty International: в Латвии применялись пытки к белорусским мигрантам

Мир

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о серьёзном нарушении прав белорусских беженцев и мигрантов властями Латвии.

Согласно данным экспертов, мигрантов и беженцев, в том числе детей, удерживали в "неразглашаемых местах", где те подвергались избиениям.

"Власти Латвии применяли удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы", — гласит опубликованный документ.

Также в докладе отмечаются антисанитарные условия, в которых содержались беженцы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе

Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.

Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Силовые структуры
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова Дилемма гегемона: дружить с королями или "любить" Украину Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова
Силовые структуры
Министр обороны Британии: Путин только что обнаружил, что РФ не сверхдержава
Силовые структуры
Сивков заявил, что ВС РФ нужно начать второй этап после ударов по Украине
Подготовку в Британии закончили 10 тыс. боевиков ВСУ, они возвращаются на фронт
Силовые структуры
Подготовку в Британии закончили 10 тыс. боевиков ВСУ, они возвращаются на фронт
Последние материалы
Агент СБУ Кишинец: "Правый сектор"* похитил пророссийскую чиновницу в Запорожье
Президент США Байден по ошибке заявил о смерти старшего сына в Ираке
Amnesty International: в Латвии применялись пытки к белорусским мигрантам
Эксперт о террористических методах ВСУ: ставят крестики на домах активистов
Крашенинников: нормы УК и КоАП могут смягчить после окончания военной операции
Офис Зеленского: нанесены удары по критической инфраструктуре в Киевской области
Истребитель ВВС Украины разбился под Винницей
Fox News: Байден долгое время врал избирателям в США о своем прошлом
Власти Киевской области сообщили о массированном ракетном ударе ВКС РФ
Federalist: инцидент со звездой из США на Украине может привести к ядерной войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников