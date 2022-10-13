Amnesty International: в Латвии применялись пытки к белорусским мигрантам

Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о серьёзном нарушении прав белорусских беженцев и мигрантов властями Латвии.

Согласно данным экспертов, мигрантов и беженцев, в том числе детей, удерживали в "неразглашаемых местах", где те подвергались избиениям.

"Власти Латвии применяли удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы", — гласит опубликованный документ.

Также в докладе отмечаются антисанитарные условия, в которых содержались беженцы.