Международная правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о серьёзном нарушении прав белорусских беженцев и мигрантов властями Латвии.
Согласно данным экспертов, мигрантов и беженцев, в том числе детей, удерживали в "неразглашаемых местах", где те подвергались избиениям.
"Власти Латвии применяли удары электрошокером в различные части тела, включая половые органы", — гласит опубликованный документ.
Также в докладе отмечаются антисанитарные условия, в которых содержались беженцы.
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