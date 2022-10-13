Американский лидер Джо Байден, выступая в Колорадо, по ошибке сообщил, что его старший сын Бо Байден "расстался с жизнью" в Ираке.
Как сообщает Fox News, мужчина умер в 2015 году из-за онкологии. В материале сказано, что сын президента США страдал от рака мозга.
"Говорю как отец человека, получившего Бронзовую звезду за выдающиеся заслуги и расставшегося с жизнью в Ираке", — подчеркнул глава государства.
При этом установлено, что старший сын Байдена действительно проходил службу в Ираке в 2008–2009 годах, однако вернулся домой живым.
Ранее американский журналист Стюарт Варни заявил, что президент США обманывает избирателей на протяжении последних 35 лет. По его словам, Байден лгал о наличии трёх бакалаврских степеней и своих успехах в области юриспруденции.
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