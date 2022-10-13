Президент США Байден по ошибке заявил о смерти старшего сына в Ираке

Американский лидер Джо Байден, выступая в Колорадо, по ошибке сообщил, что его старший сын Бо Байден "расстался с жизнью" в Ираке.

Как сообщает Fox News, мужчина умер в 2015 году из-за онкологии. В материале сказано, что сын президента США страдал от рака мозга.

"Говорю как отец человека, получившего Бронзовую звезду за выдающиеся заслуги и расставшегося с жизнью в Ираке", — подчеркнул глава государства.

При этом установлено, что старший сын Байдена действительно проходил службу в Ираке в 2008–2009 годах, однако вернулся домой живым.

Ранее американский журналист Стюарт Варни заявил, что президент США обманывает избирателей на протяжении последних 35 лет. По его словам, Байден лгал о наличии трёх бакалаврских степеней и своих успехах в области юриспруденции.