Истребитель ВВС Украины разбился под Винницей

В командовании украинских военно-воздушных сил сообщили, что вечером 12 октября под Винницей произошло крушение украинского истребителя.

"Вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — гласит официальное сообщение ведомства.

В пресс-релизе уточняется, что авария произошла из-за потери управления "по неустановленным техническим причинам", а лётчику удалось катапультироваться.