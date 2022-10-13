В командовании украинских военно-воздушных сил сообщили, что вечером 12 октября под Винницей произошло крушение украинского истребителя.
"Вблизи Винницы потерпел аварию истребитель одной из бригад тактической авиации воздушных сил", — гласит официальное сообщение ведомства.
В пресс-релизе уточняется, что авария произошла из-за потери управления "по неустановленным техническим причинам", а лётчику удалось катапультироваться.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.