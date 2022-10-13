Если украинский кризис затянется, расходы Соединённых Штатов станут расти, а потому Вашингтон будет давить на Киев, заставляя Зеленского начать переговоры с Россией.
"Если (украинский. — Прим. ред.) конфликт затянется и расходы (США. — Прим. ред.) продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой", — пишет американское издание Foreign Policy.
Ранее в Вашингтоне уже раздавались призывы к мирному решению конфликта на Украине. Киев же продолжает требовать у Пентагона дальнобойное оружие, чтобы ответить на удары ВКС РФ по критической инфраструктуре страны.
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.