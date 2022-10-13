Foreign Policy: Белый дом заставит Зеленского начать переговоры с Россией

Если украинский кризис затянется, расходы Соединённых Штатов станут расти, а потому Вашингтон будет давить на Киев, заставляя Зеленского начать переговоры с Россией.

"Если (украинский. — Прим. ред.) конфликт затянется и расходы (США. — Прим. ред.) продолжат расти, Белый дом начнет давить на Украину с целью достижения мира путем переговоров с Москвой", — пишет американское издание Foreign Policy.

Ранее в Вашингтоне уже раздавались призывы к мирному решению конфликта на Украине. Киев же продолжает требовать у Пентагона дальнобойное оружие, чтобы ответить на удары ВКС РФ по критической инфраструктуре страны.