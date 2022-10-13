Высказывания заместителя премьер-министра Канады Христи Фриланд свидетельствуют о желании западных стран доминировать в мире. Об этом сказано в заявлении посольства России в Оттаве.
Представители дипмиссии считают, что слова Фриланд следует рассматривать в качестве "откровенного неоимпериалистического манифеста".
"Она беззастенчиво заявляет о намерении Запада доминировать, высасывая все соки из остального мира", — подчеркнули в посольстве.
Кроме того, в дипломатическом представительстве призвали западные страны не рассчитывать на поражение России.
Ранее Фриланд сообщила об усилении мирового влияния Москвы и Пекина. По её мнению, холодную войну необходимо продолжать. Она убеждена: Запад должен объединиться для создания единой политики в отношении РФ и КНР.
В начале сентября стало известно, что Фриланд является кандидатом на пост руководителя военно-политического блока Североатлантического альянса.
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