Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс планирует начать ядерные учения, показали страх выказать слабость в "противостоянии" с Россией, заявили китайские аналитики.
"Прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией", — пишет Global Times.
По мнению авторов, таким образом генсек пытался продемонстрировать Москве "бодрое расположение духа".
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Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.