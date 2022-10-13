Global Times: НАТО продемонстрировала страх анонсом ядерных учений альянса

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс планирует начать ядерные учения, показали страх выказать слабость в "противостоянии" с Россией, заявили китайские аналитики.

"Прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией", — пишет Global Times.

По мнению авторов, таким образом генсек пытался продемонстрировать Москве "бодрое расположение духа".