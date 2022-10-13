Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Байден об итогах голосования по антироссийской резолюции: привлечь РФ к ответу
Степашин о выборах в 2024 году: очевидно, что замены Путину быть не может
В Херсоне обнаружен схрон сотрудника СБУ с множеством американского оружия
В США предрекли участие НАТО в конфликте на Украине: "Риски высоки"
Полянский: голосование в ГА ООН — "демократия под дулом пистолета"
Дочь Виктории Бони призналась, что мечтает выучить украинский язык
В Минфине США объяснили, что не смогут помогать Европе из-за нехватки СПГ
ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД": новые границы РФ пока не согласованы
Боснич: США увеличили присутствие разведки и спецназа на Украине

NI: Нью-Йорк может превратиться в пыль в случае попытки Киева вернуть Крым силой

Мир

В случае, если Украина попытается вернуть силой Крым, столица США Нью-Йорк может обратиться "в пыль", заявили американские аналитики.

По их мнению, допускать ещё большей эскалации между Незалежной и Москвой нельзя.

"Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым", — заявили аналитики National Interest.

Как подчеркнули авторы, Украина должна придерживаться оборонительных целей, а не "захватческих".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе

Вопреки заверениям укропропаганды, которая утверждает, что у русских кончились ракеты, 12 октября ВС РФ продолжили бить по критической инфраструктуре Украины.

Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Силовые структуры
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
Силовые структуры
Взрывы под Киевом: "Шахиды" атакуют объекты боевиков ВСУ
Силовые структуры
10 000 боевиков ВСУ закончили подготовку в Британии и возвращаются на фронт
Александр Трубин Афганские моджахеды вновь расправляют плечи и объединяются Александр Трубин Людмила Черткова Дилемма гегемона: дружить с королями или "любить" Украину Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Почти ультиматум: НАТО требует от Лукашенко прекратить поддержку России
Евросоюз
Дизеля нет нигде: Франция в коллапсе из-за антироссийских санкций
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Мир. Новости мира
Раскрыт секрет видеообращений Зеленского: благословенный хромакей
Последние материалы
В Минфине США объяснили, что не смогут помогать Европе из-за нехватки СПГ
ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД": новые границы РФ пока не согласованы
Боснич: США увеличили присутствие разведки и спецназа на Украине
Резников сказал, что Украина де-факто уже присоединилась к НАТО
Риттер: США опозорились с диверсиями на "Северный поток"
Макрон: Франция не будет применять ядерное оружие, если РФ ударит им по Украине
Генштаб ВСУ: ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины
Нутрициолог Ефимова: "Цинк необходим для профилактики и лечения коронавируса"
МиГ-29 ВВС Украины разбился при попытке сбить иранский БПЛА "Герань-2" ВС РФ
"Укрэнерго" заявил о стабилизации энергопитания Киева
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников