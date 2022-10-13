NI: Нью-Йорк может превратиться в пыль в случае попытки Киева вернуть Крым силой

В случае, если Украина попытается вернуть силой Крым, столица США Нью-Йорк может обратиться "в пыль", заявили американские аналитики.

По их мнению, допускать ещё большей эскалации между Незалежной и Москвой нельзя.

"Илон Макс, как и любой здравомыслящий человек с головой на плечах, обеспокоен этим. Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым", — заявили аналитики National Interest.

Как подчеркнули авторы, Украина должна придерживаться оборонительных целей, а не "захватческих".