В Белом доме признали, что риск вмешательство США и Североатлантического альянса в конфликт на Украины оценивается как высокий.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключает вынужденное вступление США и НАТО в противостояние России и Украины.
"Риски сейчас высоки… В этом нет сомнений", — сказал Кибри.
Кирби отметил также, что американское правительство не стремится к эскалации военного конфликта. Кроме того, в Белом доме заверили, что не собираются отправлять армию США на украинскую территорию.
Ранее сообщалось, что США подготовили план возможного военного вторжения в Россию.
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