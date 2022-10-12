Боснич: США увеличили присутствие разведки и спецназа на Украине

Сербский военный политолог Драго Боснич в статье для InfoBrics заявил, что США увеличили присутствие разведки и спецназа на Украине.

По словам Боснича, по указанию Джо Байден ЦРУ и спецназ США проводят кампании на территории Украины. Он пишет, что это подтверждают и западные СМИ. В своей статье Боснич заявил, что Байден тайно уведомил конгресс о расширенной программе тайной операции на Украине.

Политолог отметил, что на данный момент неизвестно, чем именно занимаются силы спецопераций США на Украине. При этом он предполагает, что именно американские военные обучают украинских солдат и наводят на союзные войска оружие НАТО.

"Помимо того, что действия США могут привести к эскалации конфликта с РФ, эти операции явно противоречат заявлениям Джо Байдена о том, что Соединённые Штаты не будут вводить войска в Украину", — заявил политолог.