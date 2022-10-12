Риттер: США опозорились с диверсиями на "Северный поток"

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер уверен, что Штаты опозорились с диверсиями на "Северный поток".

Ранее газопровод "Северный поток" был повреждён. По мнению Риттера, данная ситуация стала настоящим позором для США и администрации Джо Байдена. В статье для Consortium News экс-офицер отмечает, что улики указывают на то, что к диверсии причастны именно Соединённые Штаты и Великобритания.

"Хотя все стороны, имеющие отношение к "Северным потокам”, согласны с причинами повреждения газопроводов, ни одна из стран за пределами РФ открыто не указала на главных подозреваемых — Британию и США", — заявляет Риттер.

По словам Риттера, западные СМИ решили игнорировать очевидное и стараются лишний раз не упоминать эту тему. Он пишет, что и европейские лидеры боятся заявить, что их союзник имеет отношение к порче газопровода и обрёк их на большие проблемы с энергоносителями.

"Позор американской журналистики за игнорирование этой атаки на Европу. Позор Евросоюзу, которому не хватает смелости публично назвать имя нападавшего. Но больше всех опозорилась администрация Джо Бадена, опустившая США до уровня обычного международного террориста", — подытожил Риттер.