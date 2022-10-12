Арестович заявил, что Киев получит от Запада ракетные комплексы разной дальности

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал итоги заседания союзников киевского режима в формате "Рамштайн" и заявил, что в качестве военной помощи ВСУ поставки вооружений будут ускорены.

"Ускоренные поставки новых средств ПВО, новых М270 (гусеничный HIMARS, если совсем просто), дополнительные боеприпасы и многое другое, что пока не попало в открытые сводки", — написал он в своём Telegram-канале.

Также Арестович процитировал сообщение Пентагона, в котором подчёркивается, что Вашингтон работает над тем, чтобы "Запад сообща создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы различной дальности".

"До позавчерашнего обстрела это было отдалённой перспективой", — заключил советник главы ОП.