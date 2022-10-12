Глава МИД Белоруссии: Запад станет участником конфликта, отправив наблюдателей

По мнению министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея, намерение Запада отправить своих наблюдателей на границу Украины и Белоруссии автоматически сделает его участником украинского конфликта. Об этом пишет агентство "Белта".

"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", — сказал Макей во время заседания СМИД СНГ в Астане.

Белорусский министр подчеркнул, что его страна не желает быть участником конфликта на Украине и мечтает о скорейшем завершении боевых действий на её территории.

"Но, к сожалению, мы видим, что с подачи именно западных стран идет только лишь нагнетание этого конфликта", — отметил Макей.

Также министр добавил, что от того, "с какими намерениями придут эти наблюдатели и каким оружием они будут вооружены", будет понятно, угрожают ли они каким-то образом национальной безопасности Белоруссии.