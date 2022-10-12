Опубликованная российской стороной схема перевозки взрывчатки, использованной для совершения теракта на Крымском мосту, прямо намекает на "зерновую сделку", пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. И он же задаётся вопросом, что же ещё удалось вывезти морем из Одессы?
Он отмечает, что сделку по вывозу украинской сельхозпродукции, скорее всего, или свернут, или пересмотрят. Но будут и другие последствия, помимо зерновых. И на это намекает поимка диверсантов, один из которых собирался уничтожить самолёт с помощью ПЗРК.
"Москва активно продвигает тезис о том, что Киев переходит к классическому терроризму. В этих условиях её инфраструктурная война не будет подвергаться чрезмерной критике за рубежом. Кроме того, Россия может обосновать противодействием терроризму физическую ликвидацию политического руководства Украины", — пишет Пилько.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.