Пилько: "Киев переходит к классическому терроризму"

Опубликованная российской стороной схема перевозки взрывчатки, использованной для совершения теракта на Крымском мосту, прямо намекает на "зерновую сделку", пишет в своём Telegram-канале историк, директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько. И он же задаётся вопросом, что же ещё удалось вывезти морем из Одессы?

Он отмечает, что сделку по вывозу украинской сельхозпродукции, скорее всего, или свернут, или пересмотрят. Но будут и другие последствия, помимо зерновых. И на это намекает поимка диверсантов, один из которых собирался уничтожить самолёт с помощью ПЗРК.

"Москва активно продвигает тезис о том, что Киев переходит к классическому терроризму. В этих условиях её инфраструктурная война не будет подвергаться чрезмерной критике за рубежом. Кроме того, Россия может обосновать противодействием терроризму физическую ликвидацию политического руководства Украины", — пишет Пилько.