Россия всегда демонстрирует готовность к ведению переговоров, когда это является обоюдным желанием двух сторон. Однако если вторая сторона избегает контакта, не в привычках России навязываться.
Такую точку зрения высказал помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена.
"Что касается высказываний Байдена, что он не видит смысла встречаться. Я могу сказать, что Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем, если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы себя не навязываем", — сказал Ушаков журналистам.
Ранее Байден сказал, что возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на данный момент кажутся ему бессмысленными.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.