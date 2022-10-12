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Ушаков о перспективах переговоров РФ с Байденом: "Мы себя не навязываем"

Мир

Россия всегда демонстрирует готовность к ведению переговоров, когда это является обоюдным желанием двух сторон. Однако если вторая сторона избегает контакта, не в привычках России навязываться.

Такую точку зрения высказал помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя заявление лидера США Джо Байдена.

"Что касается высказываний Байдена, что он не видит смысла встречаться. Я могу сказать, что Россия никогда не отказывается от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем, если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы себя не навязываем", — сказал Ушаков журналистам.

Ранее Байден сказал, что возможные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на данный момент кажутся ему бессмысленными.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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