Шмыгать призвал украинцев уменьшить потребление электричества на четверть

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинскому народу с просьбой максимально экономить потребление электроэнергии, постаравшись сократить её расходы 25%.

Особенно экономными в этом плане придётся быть в вечернее время, отметил украинский премьер.

"Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы… Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", — сказал Шмыгаль в своём Telegram-канале.

Премьер добавил, что хоть временные перебои в энергоснабжении на Украине и не исключены, вся система работает "нормально", настолько, что у Киева даже не было нужды просить о помощи у Европы.