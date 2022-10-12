Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обратился к украинскому народу с просьбой максимально экономить потребление электроэнергии, постаравшись сократить её расходы 25%.
Особенно экономными в этом плане придётся быть в вечернее время, отметил украинский премьер.
"Сегодня я еще раз хочу обратиться ко всем украинцам с просьбой уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы… Во избежание плановых отключений мы должны достичь сознательного уменьшения потребления электроэнергии с 17 до 22 часов в целом по Украине на 25%", — сказал Шмыгаль в своём Telegram-канале.
Премьер добавил, что хоть временные перебои в энергоснабжении на Украине и не исключены, вся система работает "нормально", настолько, что у Киева даже не было нужды просить о помощи у Европы.
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