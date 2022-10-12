ФРГ направит Украине новые гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars II уже в ближайшие недели, сообщает Минобороны Германии.
Известно, что РСЗО Mars II является немецкой копией американкой MLRS.
Ранее издание Spiegel сообщало, что украинские солдаты за месяц сломали немецкие гаубицы PzH2000, поскольку выпускали слишком много боеприпасов.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.