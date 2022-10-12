Берлин передаст Киеву новые гаубицы PzH2000 и РСЗО Mars II в ближайшие недели

ФРГ направит Украине новые гаубицы Panzerhaubitze 2000 и реактивные системы залпового огня Mars II уже в ближайшие недели, сообщает Минобороны Германии.

Известно, что РСЗО Mars II является немецкой копией американкой MLRS.

Ранее издание Spiegel сообщало, что украинские солдаты за месяц сломали немецкие гаубицы PzH2000, поскольку выпускали слишком много боеприпасов.