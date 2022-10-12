Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава МИД Армении: на армянско-азербайджанскую границу прибудет миссия ЕС
Депутаты Милонов и Бородай собираются участвовать в спецоперации на Украине
Эксперт подсказал военным: два "Калибра" создадут рельсовый коллапс на Украине
Нидерланды направят Киеву ракеты ПВО и ПРО на 15 млн евро
Государственный канал ФРГ негласно признал новые российские территории
Минобороны РФ: российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Миллер: в ЕС террористический акт на "Северных потоках" назвали "саботажем"
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Криворожском направлении
Психолог Бенетт: родители должны помочь детям побороть стресс на фоне СВО

Вице-премьер РФ заявил о технологической неисправности на нефтепроводе "Дружба"

Мир

Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал происшествие на нефтепроводе "Дружба". По словам чиновника, повреждение произошло из-за технологической неисправности.

Во время форума "Российская энергетическая неделя" политик отметил, что объект, скорее всего, уже восстановили.

Ранее уполномоченный польского правительства по энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер сказал, что ЧП может быть следствием "случайного повреждения". Об этом написали журналисты Reuters.

Сербская коллега Новака Зорана Михайлович назвала утечку на "Дружбе" проявлением мировой энергетической войны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины

По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.

Сивков: РФ специально не нанесла удар по зданиям руководства Украины
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Мир. Новости мира
Прохватилов заявил, что РФ ждут последствия в случае уничтожения спутников НАТО
Силовые структуры
Рано утром ракеты ВКС РФ ударили по целям в Запорожье, Николаеве и Одессе
Силовые структуры
Марочко: в рядах ВСУ наблюдаются упаднические настроения после ударов РФ
Людмила Черткова Дилемма гегемона: дружить с королями или "любить" Украину Людмила Черткова Любовь Степушова ГЛОНАСС: Россия выходит в Латинскую Америку с новейшими технологиями Любовь Степушова Сергей Лебедев Советский "принц" и первая леди США: удивительная история из 1970-х Сергей Лебедев
Общество
Песков: в Кремле не рассматривают идею запрета выезда из РФ военнообязанных
Силовые структуры
Боевики ВСУ покинули Волчанск и выдвинулись в юго-восточном направлении
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Силовые структуры
Ракеты ВКС РФ уничтожили Шепетовский ж/д узел и ремзавод в Хмельницкой области
Последние материалы
Эксперт подсказал военным: два "Калибра" создадут рельсовый коллапс на Украине
Нидерланды направят Киеву ракеты ПВО и ПРО на 15 млн евро
Диетолог: для нормальной работы мозга шоколад не нужен
Государственный канал ФРГ негласно признал новые российские территории
Минобороны РФ: российские военные отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
Иван Пулихов: казнь за "партийное задание"
Миллер: в ЕС террористический акт на "Северных потоках" назвали "саботажем"
Дизеля нет нигде: Франция в коллапсе из-за антироссийских санкций
Минобороны: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ на Криворожском направлении
Психолог Бенетт: родители должны помочь детям побороть стресс на фоне СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников