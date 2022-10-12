Вице-премьер РФ Александр Новак прокомментировал происшествие на нефтепроводе "Дружба". По словам чиновника, повреждение произошло из-за технологической неисправности.
Во время форума "Российская энергетическая неделя" политик отметил, что объект, скорее всего, уже восстановили.
Ранее уполномоченный польского правительства по энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер сказал, что ЧП может быть следствием "случайного повреждения". Об этом написали журналисты Reuters.
Сербская коллега Новака Зорана Михайлович назвала утечку на "Дружбе" проявлением мировой энергетической войны.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.