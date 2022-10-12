Государственный канал ФРГ негласно признал новые российские территории

В новостях немецкого государственного телеканала ZDF было зафиксировано косвенное признание новых российских территорий, вошедших в состав страны по итогам референдума.

В своём эфире телеканал показал карту регионов Украины, оставшихся без электричества в результате ракетных ударов. Карта демонстрировала обновлённую украинскую территорию, такую, какой она стала 30 сентября 2022 года.