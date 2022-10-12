В новостях немецкого государственного телеканала ZDF было зафиксировано косвенное признание новых российских территорий, вошедших в состав страны по итогам референдума.
В своём эфире телеканал показал карту регионов Украины, оставшихся без электричества в результате ракетных ударов. Карта демонстрировала обновлённую украинскую территорию, такую, какой она стала 30 сентября 2022 года.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.