Миллер: в ЕС террористический акт на "Северных потоках" назвали "саботажем"

Глава компании "Газпром" Алексей Миллер выразил удивление спокойной реакции Евросоюза на акты международного терроризма, осуществлённые в отношении газопроводов "Северный поток".

По мнению Миллера, несколько странно называть подрыв трубопроводов "саботажем", используя для этого слово из политического лексикона 1960-х годов.

"Необходимо обратить внимание на то, как произошедшее называется и оценивается со стороны европейских стран. Любопытно. Оказывается, это — саботаж. Не акт международного терроризма, а саботаж. Вообще-то саботаж — это французское слово, что значит "стучать ботинком", — напомнил Миллер.

Глава "Газпрома" предположил, что ещё немного, и те, кто даёт такие характеристики произошедшему, вспомнят и про "кузькину мать".