Российский лидер Владимир Путин высказался об авариях на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По словам президента, диверсию организовал злоумышленник, который хочет полностью уничтожить связи Москвы и Евросоюза.
Также глава страны подчеркнул, что виновники ЧП намерены ослабить Европу. Вместе с этим Путин отметил: аварии оказались выгодными для Вашингтона.
"США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам, хайли-лайкли, всё понятно", — сказал лидер РФ во время форума "Российская энергетическая неделя".
Ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович предупредила, что сейчас идёт мировая энергетическая война.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.