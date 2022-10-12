Путин назвал США бенефициаром диверсии на "Северных потоках"

Российский лидер Владимир Путин высказался об авариях на магистральных газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". По словам президента, диверсию организовал злоумышленник, который хочет полностью уничтожить связи Москвы и Евросоюза.

Также глава страны подчеркнул, что виновники ЧП намерены ослабить Европу. Вместе с этим Путин отметил: аварии оказались выгодными для Вашингтона.

"США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам, хайли-лайкли, всё понятно", — сказал лидер РФ во время форума "Российская энергетическая неделя".

Ранее вице-премьер Сербии Зорана Михайлович предупредила, что сейчас идёт мировая энергетическая война.