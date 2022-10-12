В Индийском океане будут проведены совместные учения России, Китая и Ирана

На ближайшее время в Индийском океане запланированы совместные учения ВМФ Ирана, России и Китая. Об этом проинформировал адмирал Шахрам Ирани, главнокомандующий военно-морскими силами Ирана.

Адмирал указал, что основной целью предстоящих учений является укрепление боеспособности и поддержание безопасности.

"В целях создания стабильной безопасности и повышения боеспособности мы вскоре проведем на севере Индийского океана совместные военно-морские учения при участии Китая, России и других стран", — сказал Ирани, которого цитирует агентство YJC.