На ближайшее время в Индийском океане запланированы совместные учения ВМФ Ирана, России и Китая. Об этом проинформировал адмирал Шахрам Ирани, главнокомандующий военно-морскими силами Ирана.
Адмирал указал, что основной целью предстоящих учений является укрепление боеспособности и поддержание безопасности.
"В целях создания стабильной безопасности и повышения боеспособности мы вскоре проведем на севере Индийского океана совместные военно-морские учения при участии Китая, России и других стран", — сказал Ирани, которого цитирует агентство YJC.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.