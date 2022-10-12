По словам замглавы военной администрации Львовской области Андрея Годика, властям Львова удалось полностью восстановить электроснабжение и подачу воды в городе.
Что касается Львовской области, электричество уже есть в 97% населённых пунктов региона.
Годик добавил, что проблема электроснабжения на данный момент не решена только в населённом пункте Новое Раздолье.
"Львов — полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Если мы говорим об области, то около 97% населённых пунктов обеспечены электроснабжением. Наиболее проблемная ситуация сейчас в Новом Раздолье, там идёт поэтапное подключение потребителей", — сказал Годик в ходе всеукраинского телемарафона.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой проинформировал о повреждении четырёх городских электроподстанций, вызванном ракетным ударом.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.